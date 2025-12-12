Lazio, dalla Germania: nel mirino un giovane della Bundesliga
La Lazio guarda ai giovani, anche all'estero. Secondo quanto riportato dal Financial Times in Germania, la società biancoceleste starebbe seguendo Alessandro Puzzo del Colonia.
Si tratta di un trequartista italo-tedesco, classe 2007. In questa stagione ha attirato l'attenzione per le sue prestazioni con l'Under 19, dove ha messo a referto 5 gol e 7 assist in 17 partite.
Il suo contratto è in scadenza a giugno, a partire dal mese prossimo può firmare a zero con qualsiasi squadra. Il suo futuro potrebbe essere proprio in Italia, con la Lazio che sta valutando anche il suo profilo per una linea più giovane.
