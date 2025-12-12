Lazio, inaugurazione nuovo Store: presenti Gila e Zanoli - VD
Tutto pronto in via Roberto Malatesta, 105 per l'apertura del nuovo Lazio Style Official Store: ospiti speciali Gila e Zanoli
12.12.2025 17:35 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Sono circa 500 i tifosi della Lazio che nel primo pomeriggio si sono radunati in via Roberto Malatesta 105 in occasione dell'inaugurazione del nuovo Lazio Style Official Store e, come previsto e annunciato dalla società, sono due gli ospiti speciali di giornata.
In store sono infatti arrivati il difensore della Lazio Mario Gila e la calciatrice della Lazio Women Martina Zanoli. I due biancocelesti si sono intrattenuti con i presenti firmando autografi e posando per delle foto.
autore
Jessica Reatini
