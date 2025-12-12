Calciomercato Lazio | L'Inter prepara l'assalto a Gila: le ultime
RASSEGNA STAMPA - L'Inter punta a ringiovanire la difesa. Con de Vrij scivolato indietro nelle gerarchie e Acerbi infortunato, a gennaio i nerazzurri punteranno ad anticipare qualche operazione. Come riportato da Tuttosport, il diesse Piero Ausilio non ha dimenticato Mario Gila della Lazio, già cercato in estate.
Il suo ingaggio da 1,1 milioni di euro è alla portata di Oaktree e il suo procuratore, Alejandro Camano, è lo stesso di Lautaro Martinez. Lo spagnolo, inoltre, è in scadenza a giugno 2027 e le trattative per il rinnovo con Lotito si sono arenate.
Per questo Gila può diventare una possibilità per l'Inter, segnalato già in passato da Simone Inzaghi. Secondo quanto scrive lo stesso quotidiano, potrebbe bastare un'offerta da 20 milioni per strappare il centrale alla Lazio (il 50% va al Real Madrid), che per fare acquisti ha bisogno di cessioni.