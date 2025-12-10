Lazio, Castellanos può partire: la richiesta e le squadre interessate
Un attaccante al posto del Taty. Solo così si può portare a termine un acquisto nel reparto offensivo a gennaio. Prima deve partire Castellanos, ma solo di fronte a un'offerta da circa 25 milioni di euro che genererebbe una plusvalenza importante: il suo costo complessivo è stato di circa 16,2 milioni, ormai quasi dimezzati grazie all'ammortamento.
In Brasile rilanciano ancora l'interesse del Flamengo, disposto a spendere cento milioni sul mercato; in Argentina il River Plate lo segue con attenzione come sostituto di Miguel Borja, piace molto all'allenatore Gallardo; mentre in Premier League si era già fatto avanti il Burnley, lo stesso club che ha acquistato Tchaouna in estate.
Come riportato da Il Messaggero, però, su Castellanos ci sarebbe anche il West Ham (oltre alla Liga), pronto ad affondare finalmente il colpo (in lista c'è anche Gimenez del Milan). L'argentino vorrebbe giocarsi le sue chance per essere convocato da Scaloni per il Mondiale, in Inghilterra ci andrebbe subito. La richiesta della Lazio è chiara: 25-30 milioni di euro.