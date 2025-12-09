Balotelli sogna ancora un ritorno in Serie A: le parole

L'attaccante, reduce dalla sfortunata esperienza con la maglia del Genoa, non nasconde il desiderio di tornare in Serie A

La carta d’identità recita 35 anni ma Mario Balotelli continua ad allenarsi e sogna un ritorno in Serie A.

Raggiunto dai microfoni di Prime Video il calciatore ha così parlato del presente e anche degli obiettivi futuri: “Mi sto allenando con una squadra locale bresciana (il Carpenedolo, in Eccellenza). Aspetto sempre una chiamata dalla Serie A, per il momento non ci sono, ascolterò club esteri se non ci sarà la possibilità di stare in Italia. Ma mi fermerò solo quando deciderò io di fermarmi, non sarà qualcuno a impormelo”.

“Non vedo molte partite di calcio ma, quando succede, mi rendo conto che il calcio ora è diverso: è più fisico e con meno qualità rispetto a prima, io sento di poter ancora performare. Sicuramente".

