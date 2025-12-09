Champions League, Inter e Atalanta in campo: le gare in programma
Scopri tutte le gare valide per la sesta giornata della fase a girone unico della Champions League in programma oggi.
09.12.2025 13:30 di Christian Gugliotta
Prende il via la sesta giornata della fase a girone unico di Champions League. Sono 18 le squadre che scenderanno oggi in campo, tra le quali ci saranno anche Inter e Atalanta, impegnate rispettivamente contro Liverpool e Chelsea. Queste tutte le gare in programma:
Kairat Almaty - Olympiacos 18:45
Bayern Monaco - Sporting Lisbona 18:45
Atalanta - Chelsea 21:00
Monaco - Galatasaray 21:00
Union Saint-Gilloise - Olympique Marsiglia 21:00
PSV Eindhoven - Atletico Madrid 21:00
Barcellona - Eintracht Francoforte 21:00
Inter - Liverpool 21:00
Tottenham - Slavia Praga
