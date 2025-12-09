PRIMAVERA | Roma - Lazio, scelto l'arbitro: la designazione
Dopo il passaggio del turno in Coppa Italia, la Lazio Primavera è tornata al successo anche in campionato, battendo il Frosinone e interrompendo la striscia di cinque gare senza vittorie. A decidere la sfida è stata la rete di Sana Fernandes allo scadere, che ha permesso alla squadra di Punzi si superare in classifica i ciociari, uscendo dalla zona retrocessione.
Nel prossimo match, valido per la quindicesima giornata di Primavera 1, i biancocelesti saranno impegnati contro la Roma, in un derby che, in caso di esito positivo, potrebbe rilanciare la stagione della Lazio.
La stracittadina è in programma alle 18:00 di venerdì 12 dicembre e l'arbitro designato è Alessandro Silvestri, fischietto della sezione di Roma 1. Completano la terna arbitrale gli assistenti Giampaolo Jorgji e Andrea Romagnoli.