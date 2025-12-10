Calciomercato Lazio | Per l'attacco c'è anche Pinamonti: i dettagli
La Lazio aspetta il via libera per tornare sul mercato. L'obiettivo è rinforzare l'attacco, a partire dalla cessione di Castellanos.
10.12.2025 09:45 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
RASSEGNA STAMPA - La Lazio aspetta il via libera per tornare sul mercato. Dopo il blocco di quest'estate, il club attende la decisione finale per operare quantomeno a saldo zero.
Il primo obiettivo è quello di rinforzare l'attacco, a partire però dalla cessione di Castellanos. Solo se a gennaio si dovesse concretizzare l'addio del Taty, con una plusvalenza rilevante, allora la società si fionderà su un nuovo centravanti.
La lista dei nomi a Formello è lunga, a partire da Raspadori, considerato il giocatore ideale per Sarri. Come riportato da Il Corriere dello Sport, nell'elenco ci sarebbe anche Andrea Pinamonti del Sassuolo, che da tempo piace alla società. Prima però serve la cessione di Castellanos.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.