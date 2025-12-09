Lazio, ecco la squalifica di Gila: la decisione del Giudice Sportivo
Il Giudice Sportivo ha pubblicato il comunicato riguardo alle decisioni sull'ultimo weekend di Serie A. In riferimento alla Lazio, Mario Gila è stato squalificato solamente per una giornata di campionato dopo l'espulsione rimediata contro il Bologna.
In più anche una multa da 10mila euro "per aver rivolto espressione gravemente irrispettosa al Direttore di gara", oltre alle ammonizioni per Lazzari (la seconda in stagione) e Nuno Tavares (la prima). Di seguito la nota.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA, AMMONIZIONE E AMMENDA DI €10.000,00: GILA FUENTES Mario (Lazio): per comportamento scorretto nei confronti di un avversario (Seconda sanzione); per avere inoltre, al 33° del secondo tempo, dopo la notifica del provvedimento di ammonizione, rivolto espressione gravemente irrispettosa al Direttore di gara.