Calciomercato Lazio, Tavares in uscita: Sarri indica i sostituti
RASSEGNA STAMPA - Non solo mezzala e centravanti. A giungo servirà anche un terzino destro e in questo ramo può entrare nelle logiche del mercato anche il ritorno di moda di Anton Gaaei dell'Ajax. Questo perché, come riporta il Messaggero, Marusic, a meno di rinnovo pluriennale, ha già le valigie in mano.
La priorità attualmente resta sulla sinistra, se la Lazio dovesse riuscire a salutare Tavares nel mercato arabo. Nuno avrebbe detto sì al trasferimento, gli Emiri lo ricoprirebbero d'oro ma non offrono molto per il cartellino, in un contesto in cui il 40% dell'operazione andrebbe riconosciuta all'Arsenal. A Sarri piace Aaron Martin del Genoa, ma occhio anche a Luca Netz del Borussia Monchengladbach, entrambi in scadenza a giungo. Come sottolinea il quotidiano, sono nomi che ha suggerito al patron anche nell'ultima cena di mercoledì a Formello.
Con il mercato a saldo zero, per gennaio servirà l'uscita di un big e servono almeno 25-30 milioni di plusivalenze in vista della trimestrale di marzo.