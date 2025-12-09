Lazio, Artistico in grande forma: secondo gol consecutivo
Gabriele Artistico, giocatore della Lazio in prestito allo Spezia, torna al gol per la seconda volta consecutiva in campionato
09.12.2025 14:30 di Niccolò Di Leo Twitter: @@niccolodileo_
Segna di nuovo ed è ancora decisivo Gabriele Artistico. Dopo la rete segnata lo scorso 30 novembre contro la Sampdoria, che aveva consegnato al suo Spezia tre ottimi punti in trasferta, l'attaccante classe 2002 si ripete.
ARTISTICO RITROVA IL GOL - Artistico, nella giornata di ieri, trova di nuovo la via del gol con un grande colpo di testa al 90' che sblocca e decide la partita vinta dalla squadra ligure per 0-1 sul campo della Virtus Entella.
I NUMERI DI ARTISTICO - Per l'attaccante che in estate ha lasciato la Lazio, in prestito con diritto di riscatto e controriscatto, si tratta della sua terza rete stagionale tra Serie B e Coppa Italia in 12 partite giocate.
