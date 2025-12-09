FORMELLO - Lazio, la ripresa: Cancellieri in, Patric spera

È iniziata la settimana che porta a Parma. La Lazio è tornata ad allenarsi nel pomeriggio dopo il giorno di riposo post-Bologna.

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

FORMELLO - È iniziata la settimana che porta a Parma. La Lazio è tornata ad allenarsi nel pomeriggio dopo il giorno di riposo post-Bologna. In campo non si è visto Isaksen, fermato da problema muscolare all'adduttore. Starà fuori circa venti giorni: sabato al suo posto ci sarà Cancellieri, subentrato già nell’intervallo domenica.

Il tridente sarà completato da Castellanos e Zaccagni; Dia è destinato di nuovo alla panchina: per lui, così come per Dele-Bashiru, sarà l’ultima partita prima della Coppa d’Africa. A centrocampo Cataldi si è ripreso il suo posto in regia dopo l'infortunio, con ogni probabilità verrà confermato insieme a Guendouzi e Basic.

Il grande ballottaggio è in difesa: Patric è in vantaggio su Provstgaard per sostituire Gila (squalificato, una sola giornata) in coppia con Romagnoli. Come terzini va verso il ritorno dal primo minuto Pellegrini, con Nuno Tavares fuori; pochi dubbi su Marusic a destra, di fronte a Provedel tra i pali. Out ovviamente Rovella (torna a gennaio), Hysaj e Gigot. La preparazione proseguirà fino alla rifinitura di venerdì mattina: Sarri ha tutto il tempo per scegliere i suoi undici.