Folorunsho-Hermoso, la lite parte dallo spagnolo: la ricostruzione

Le parole hanno un peso, ma la storia va raccontata bene. Folorunsho insulta la madre di Hermoso, ma il tutto è partito proprio dallo spagnolo.

Cagliari - Roma è stata una partita particolarmente accesa, non solo per la posta in palio. I Sardi cercava punti importanti per la lotta salvezza, mentre i giallorossi volevano dimenticare la sconfitta contro il Napoli e restare aggrappati il più possibile alle prime della classe.

La sfida è accesa, il Cagliari parte con gli sfavori del pronostico ma crea tante occasioni, sventate prontamente dal solito Svilar. Il punto di svolta del match è l'espulsione diretta di Celik, il quale da ultimo uomo stende Folorunsho, diretto in solitaria verso la porta. Dopo vari tentativi, il gol del vantaggio arriva grazie al destro del neo-entrato Gaetano.

Nel frattempo, si è vissuta una partita nella partita. Il clima era teso, il nervosismo alle stelle, soprattutto dopo il cartellino rosso a Celik. La scintilla scocca al 78’, quando Palestra finisce a terra dopo un contatto con Ghilardi. I sardi reclamano con veemenza il rigore, ma l’arbitro Zufferli lascia proseguire. La decisione fa infiammare subito gli animi e provoca un acceso confronto tra Michael Folorunsho e Mario Hermoso.

La lite si infiamma subito e la telecamera inquadra per tutto il tempo il calciatore del Cagliari mentre insulta la madre dell'avversario. Il labiale è chiaro. Folorunsho, consapevole della gravità del suo comportamento, si è poi scusato via social: "Solo dopo la partita ho rivisto le immagini di quanto successo: non posso che chiedere scusa. In campo l'adrenalina ha preso il sopravvento: era un momento delicato, c'era tensione e ad una offesa ho risposto con un'altra. Chiedo scusa a chiunque si sia sentito offeso. Anche se si dice che ‘finita la partita finisce tutto".

Come spesso accade, però, gli errori si fanno in due. Ciò che non viene mostrato dalla telecamera in diretta è l'altra faccia della medaglia. Infatti, sui social sta andando virale un video girato dall'altro lato del campo che inquadra Hermoso iniziare la discussione. Il suo labiale è poco chiaro, si riesce a comprendere la parola "p*ta", sembra quindi che sia stato proprio lui a portare l'argomento fino a quel punto, e lì Folorunsho ha risposto con la stessa moneta.

Successivamente, Hermoso è stato protagonista di un altro gesto antisportivo, quando nei minuti di recupero ha cercato di ripartire in contropiede mentre il pallone era stato mandato in fallo laterale da un giocatore del Cagliari per favorire le cure mediche a Palestra, a terra per via dei crampi.