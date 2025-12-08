Bergomi elogia la Lazio: "Il calcio di Sarri mi piace sempre..."
Giuseppe Bergomi è innamorato del calcio di Maurizio Sarri e ha elogiato in diretta su Sky il modo di giocare della Lazio.
08.12.2025 13:30 di Simone Locusta
Giuseppe Bergomi, ex difensore dell'Inter e oggi opinionista sportivo, ha elogiato negli studi di Sky, al tavolo con Fabio Caressa, Paolo Di Canio e non solo, la prestazione della Lazio e il modo di giocare di Sarri.
Uno stile un po' vecchio stampo, ma sempre attuale e che fa ottenere risultati. Ecco di seguito le sue parole:
"Il calcio di Sarri mi piace sempre, sono un po' nostalgico. Vedere la Lazio ancora in riferimento alla palla, ha sofferto pochissimo quando è andata in inferiorità numerica, una grande organizzazione, è sempre bello vedere che c'è sempre un lavoro dietro".
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.