Lazio, De Paola duro: "Pericoloso contestare Lotito..."
Il giornalista Paolo De Paola è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per commentare la sfida tra Napoli e Juventus, ma ha dedicato anche uno spazio alla situazione in casa Lazio, reduce dal pareggio per 1-1 contro il Bologna.
De Paola si schiera con i tifosi della Lazio e comprende la contestazione del popolo biancoceleste. Ecco di seguito le sue parole:
"Penso che in questo momento sia quasi pericoloso contestare Lotito, il quale tende ad infastidirsi subito. De Laurentiis ha dimostrato che si può fare calcio anche guadagnandoci, ma senza trascurare il risultati sportivi".
Poi ancora: "Se ad un ambiente non dai da coltivare il sogno di un obiettivo finisci per creare il disamore e la disaffezione e tutto ciò purtroppo va imputato proprio a Lotito".