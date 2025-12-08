WOMEN | Lazio, Piemonte stende il Sassuolo. E la classifica…

Il rientro dalla sosta è positivo per la Lazio Women che riprende il suo cammino in Serie A conquistando una vittoria importante col Sassuolo in trasferta

Sosta terminata, la Serie A Femminile è tornata e la Lazio Women non poteva ripartire in modo migliore in campionato. Le biancocelesti, dopo i ko con Roma e Inter, sono ritornate a vincere e lo hanno fatto in un campo difficile come quello di Sassuolo.

Le ragazze, senza Grassadonia in panchina per squalifica, hanno saputo reagire alle sconfitte precedenti e sono riuscite a portare a casa tre punti preziosissimi per il percorso. Protagonista assoluta del match è Martina Piemonte, l’attaccante ha realizzato la doppietta vincente rendendo nullo il gol di Doms che al 71° minuto del secondo tempo ha provato a accorciare le distanze e tenere le neroverdi in partita. Al triplice fischio il risultati è 1-2 per le capitoline.

Un successo che riporta fiducia e ottimismo, allontanando un po’ i malumori e lascia ben sperare per le prossime gare. La classifica, attualmente, vede le biancocelesti all’ottavo posto con 12 punti, a pari merito con l’Inter che però è in vantaggio per lo scontro diretto a favore. La vetta, occupata dalla Roma, è distante 7 punti. Il prossimo turno vedrà le biancocelesti impegnate in casa contro il Parma.

