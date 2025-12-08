Serie A | Baroni sfida Allegri, ma non solo: il programma
Il programma della giornata di oggi: mancano 3 sfide a chiudere la quattordicesima giornata di Serie A.
08.12.2025 10:30 di Simone Locusta
Dopo le sfide del weekend, mancano ancora tre gare per chiudere la quattordicesima giornata di Serie A. La protagonista di giornata è sicuramente il Milan, la quale dovrà rispondere alle vittorie di Inter e Napoli. Allegri dovrà però vedersela con il Torino di Baroni che ha fame di punti e che non vince dal 26 ottobre contro il Genoa.
Torino - Milan non è però l'unica sfida di oggi. Ecco di seguito il programma della giornata:
PISA - PARMA (Ore 15:00)
UDINESE - GENOA (Ore 18:00)
TORINO - MILAN (Ore 20:45)
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.