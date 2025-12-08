Lazio - Bologna, la serata di Ciro: ignora i divieti e si prende l'abbraccio

L'andare sotto la Nord a salutare non era stato concordato con la società, Ciro ha seguito il cuore e si è preso l'abbraccio che era mancato due anni fa
08.12.2025 08:00 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio - Bologna, la serata di Ciro: ignora i divieti e si prende l'abbraccio

RASSEGNA STAMPA - Ciro Immobile è tornato Re. Anche senza giocare, solo per una sera. Quella di ieri è stata una serata carica di emozioni, condivisa con ricordi importanti come quelli dedicati a Nicola Pietrangeli e Sinisa Mihajlovic, celebrati alla presenza delle loro famiglie. Ma soprattutto è stata la serata che aspettava da tempo.

Quando aveva lasciato Roma in modo improvviso non aveva potuto salutare davvero l’ambiente biancoceleste. Ieri, invece, è riuscito in qualche modo a chiudere quel capitolo. Durante il riscaldamento, dopo il primo coro della sua gente, si è diretto spontaneamente sotto la Curva Nord. Nessun permesso, nessun momento organizzato dalla società. Anzi, quello è arrivato solo dopo, con la consegna in mezzo al campo di una maglia celebrativa da parte del capitano Mattia Zaccagni. Le telecamere ci hanno messo perfino un attimo a inquadrarlo, tanto il gesto è stato naturale.

Come scrive il Corriere dello Sport, Immobile ha ignorato i divieti che avevano fatto discutere alla vigilia: ha voluto guardare negli occhi quella curva che lo ha amato più di chiunque altro e per la quale ha esultato 207 volte, record assoluto nella storia della Lazio. Lo striscione che ricopriva tutto il settore parlava chiaro: "Nessuno può impedire a un popolo di salutare la sua storia. Bentornato Ciro, in fondo all’anima per sempre tu". Accanto, la gigantografia di una sua esultanza rabbiosa. 

Anche Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, si è lasciato toccare da quel momento. All’inizio della partita ha ammesso con sincerità di essersi emozionato: "Accoglienza fantastica, quella curva con la sua immagine... da brividi. Ciro ha dato tutto per la Lazio, è stato un vero capitano. Sono sicuro che per lui sia stata una serata speciale".

Chiara Scatena
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.