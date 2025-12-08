WOMEN | Serie A, Sassuolo - Lazio: le formazioni ufficiali
Serie A Women Athora | VIII giornata
Lunedì 8 dicembre 2025, ore 12:30
Stadio Enzo Ricci, Sassuolo
SASSUOLO (3-5-2): Durand; Nash, Caiazzo, De Rita; Brustia, Missipò, Fercoch, Perselli, Skupien; Dhont; Eto. A disp.: Benz, De Bona, Doms, Sabatino, Filis, Hagemann, Brignoli, Greve, Galabadaarachichi, Venturelli, Clelland, Santoro. All.: Alessandro Spugna
LAZIO (3-5-2): Durante; Mesjasz, D’Auria, Baltrip; Oliviero, Castiello, Martin, Simonetti, Monnecchi; Piemonte, Le Bihan. A disp.: Karresmaa, Mancuso, Connolly, Karczewska, Benoit, Ashworth-Clifford, Goldoni, Visentin. All.: Gianluca Procopio
Arbitro: Andr ea Zoppi (sez. Firenze); Assistenti: Davide Merciari - Federico Linari; IV ufficiale: Matteo Santinelli; Operatore FVS: Alfonsorocco Rosania
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.