Lazio, Sarri risponde a Lotito a Sky: "Mercato? Così non basta"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Ai microfoni di Sky è intervenuto anche Maurizio Sarri. L’allenatore biancoceleste - subito dopo il pareggio contro il Bologna - ha commentato in questo modo il risultato arrivato all’Olimpico e la prova dei suoi. Ecco di seguito l’intervento completo:

“La partita è stata fatta bene, contro una squadra di livello. Li abbiamo messi in grande difficoltà. C’è rammarico per il gol preso, ci sono stati errori in serie. Ci dispiace tanto, non abbiamo concesso molto ai loro attaccanti, e poi abbiamo creato veramente tanto. Partita da squadra in grande crescita, dal punto di vista della prestazione sono contento ma rimane il rammarico per non averla vinta.

Castellanos nervoso, il motivo? Perché dopo esser stato fermo per tanto tempo, non è al massimo della condizione. È nervoso e voglioso di star meglio dal punto di vista fisico. A noi servirebbe fare qualche gol in più, poi se li fanno il centravanti o gli altri, non ci interessa granché. Rispetto a quanto espresso nell’ultimo periodo, c’è da essere un po’ più cattivi in zona gol

Espulsione a Gila esagerata? Un po’ permaloso è stato, dai. Non è che c’è stata un’offesa alla persona nei confronti dell’arbitro, solitamente si gira e fa finta di niente in queste situazioni.

I ragazzi sono stati bravi nell’inferiorità numerica a compattarsi e non concedere praticamente nulla agli avversari. Basic sembrava si fosse perso, s’è ritrovato in maniera importante. Merito a lui. A inizio anno l’avevo messo anch’io fuori lista, e poi quando è stato chiamato in causa si è fatto trovare non presente, di più.

Mercato e le parole di Lotito? Non indebolita non basta, questa squadra va rinforzata. Se devono arrivare giocatori che non ci migliorano, meglio non arrivino. Devono arrivare calciatori che possono effettivamente migliorare questa squadra, che sta lavorando veramente benissimo”.