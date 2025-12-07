Lazio, Lotito a Sky: "Non indeboliremo la squadra. Gli acquisti..."

Nel pre partita di Lazio - Bologna, il presidente Lotito è intervenuto ai microfoni di SkySport. Di seguito le sue parole.

"Obiettivi? Penso che stanno trovando una quadra, un gruppo che si è cementato, ce ha delle potenzialità. Possiamo dire la nostra contro tutte le squadre, secondo me è un problema di concentrazione. Poi Sarri ci dirà quello che necessità per crescere ulteriormente. La società non ha nessun interesse a indebolire la squadra, per fugare qualsiasi preoccupazione inventata. Sono convinto che la nostra sia una rosa con potenziale. Con il lavoro di tutti si possono creare le condizioni per riprendere un percorso che ci ha sempre visto in qualche modo presenti in Europa. Non dobbiamo fasciarci la testa prima di rompercela, senza voli pindarici, ma consapevoli di avere un gruppo molto motivato, unito e che può dire la sua".

"Se la squadra verrà rinforzata? Ho detto che la Lazio a gennaio non verrà indebolita, c'è una logica. Altrimenti continuiamo a fare i ragionamenti sul mercato, non siamo al supermercato dove pago uno e prendo tre. Faremo le cose che necessitano per migliorare e non mortificare le persone che ci sono all'interno dell'organico. L'allenatore ci dirà se ha bisogno di ritocchi per la squadra. I nostri giocatori sono tutti appettiti da tante squadre, ma non li abbiamo messi sul mercato".