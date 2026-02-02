Lazio, Vecino tra i migliori degli ultimi anni: i numeri lo confermano

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Matias Vecino diventerà un nuovo calciatore del Celta Vigo nelle prossime ore. Il centrocampista uruguaiano lascerà la Lazio dopo 3 anni e mezzo dal suo trasferimento. Si chiude così un capitolo che lo ha visto protagonista di imprese e momenti più o meno difficili. Dalla stagione 2022/2023, d'altronde, è il centrocampista biancoceleste che ha disputato più partite, per un totale di 128 apparizioni, condite da 13 gol realizzati.

ALCUNI NUMERI DI VECINO - Alcuni di questi storici, come quello contro il Napoli che aveva inflitto alla squadra di Spalletti, lanciata verso il titolo, una sconfitta fondamentale per il secondo posto della Lazio di Sarri. A proposito di gol, dal suo arrivo nessun centrocampista ha segnato quanto lui. Secondo Opta, solo Felipe Anderson avrebbe fatto meglio, ma ricoprendo un ruolo decisamente più offensivo. Vecino è anche il calciatore che ha segnato più gol nei dieci minuti finale dal 2022 e quello che, solo dietro a Pedro (12), ha trovato di più la via della rete da subentrato.

UNA DELUSIONE RIPAGATA - Numeri che confermano l'ottimo rendimento che ha avuto nella Lazio dal momento del suo arrivo. In tre stagioni e mezzo, Matias Vecino è stato capace di lasciare il segno e di ritagliarsi un posto speciale nel cuore dei tifosi. Proprio lui che nel 2018 aveva tolto a Inzaghi e alla sua squadra la possibilità di giocarsi la Champions, poco tempo ha trovato il modo di ripagare quella cocente delusione.