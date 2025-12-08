Lazio - Bologna, Castellanos ancora opaco: i quotidiani lo rimandano
RASSEGNA STAMPA - Valentin Castellanos è tornato al centro dell'attacco biancoceleste. Dopo lo spezzone della sfida di San Siro contro il Milan, l'attaccante argentino ha collezionato due partenze dal primo minuto tra Coppa Italia (vittoria contro il Milan) e Campionato (1-1 di ieri contro il Bologna).
Castellanos sembra però ancora opaco ed è alla ricerca della condizione migliore. La Lazio lo aspetta a braccia aperte, così come i suoi tifosi. Dopotutto, è stato fermo oltre un mese e mezzo.
I quotidiani lo hanno nominato tra i peggiori della sfida contro gli uomini di Italiano. C'è chi ha preso voti inferiori, il Taty è stato solo "rimandato". Ecco di seguito le sue pagelle dei quotidiani:
CORRIERE DELLO SPORT - Castellanos 5
GAZZETTA DELLO SPORT - Castellanos 5
IL MESSAGGERO - Castellanos 5
IL CORRIERE DELLA SERA - Castellanos 5,5