Bologna, Italiano e la maledizione dell'Olimpico: i precedenti
RASSEGNA STAMPA - La sconfitta casalinga contro la Cremonese è stata una doccia fredda inaspettata per il Bologna, che vuole ora tornare a macinare punti per restare in scia delle altre concorrenti a un posto in Champions League.
I rossoblù saranno ospiti della Lazio all'Olimpico, uno stadio che per Vincenzo Italiano sembra essere maledetto quando sono i biancocelesti a fare le veci dei padroni di casa. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, infatti, in cinque precedenti il tecnico non è mai riuscito a vincere, strappando appena un pareggio e perdendo gli altri quattro scontri disputati.
Anche nella scorsa stagione il Bologna uscì sconfitto, incassando un secco 3-0 dopo aver giocato per più di un'ora in inferiorità numerica. Ora Italiano vuole rompere questo tabù con una vittoria, che gli consentirebbe di tornare a inseguire le proprie ambizioni europee.