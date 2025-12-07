Bologna, Italiano e la maledizione dell'Olimpico: i precedenti

07.12.2025 09:45 di  Christian Gugliotta   vedi letture
RASSEGNA STAMPA - La sconfitta casalinga contro la Cremonese è stata una doccia fredda inaspettata per il Bologna, che vuole ora tornare a macinare punti per restare in scia delle altre concorrenti a un posto in Champions League.

I rossoblù saranno ospiti della Lazio all'Olimpico, uno stadio che per Vincenzo Italiano sembra essere maledetto quando sono i biancocelesti a fare le veci dei padroni di casa. Come sottolineato dal Corriere dello Sport, infatti, in cinque precedenti il tecnico non è mai riuscito a vincere, strappando appena un pareggio e perdendo gli altri quattro scontri disputati.

Anche nella scorsa stagione il Bologna uscì sconfitto, incassando un secco 3-0 dopo aver giocato per più di un'ora in inferiorità numerica. Ora Italiano vuole rompere questo tabù con una vittoria, che gli consentirebbe di tornare a inseguire le proprie ambizioni europee.

