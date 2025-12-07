Lazio-Bologna, all'Olimpico le famiglie di Pietrangeli e Mihajlovic
RASSEGNA STAMPA - Non solamente l'omaggio a Ciro Immobile da parte del club e dei tifosi biancocelesti. Lazio-Bologna sarà una gara speciale anche per la presenza all'Olimpico delle famiglie di Nicola Pietrangeli, icona del grande tennis azzurro, scomparso lo scorso 1° dicembre, ma anche quella dell'indimenticato doppio ex della sfida, Sinisa Mihajlovic.
Lazio e Bologna sono legate da un filo indissolubile proprio grazie a lui. Due piazze che hanno dato tanto all'ex calciatore e a cui lui ha regalato altrettanto, confermando giorno dopo giorno l'amore e l'affetto nei confronti dei tifosi.
Per quanto riguarda i biglietti venduti, conclude Il Messaggero, ad oggi sono 10.000 i tagliandi che vanno ad aggiungersi agli abbonati, per un totale di 40 mila spettatori all'Olimpico. Un clima emozionante e nostalgico, l'atmosfera giusta per una partita così importante.