Lazio, l'accoglienza per Immobile: il punto del tifo organizzato

Il tifo organizzato, intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, ha spiegato quale sarà l'accoglienza del popolo biancoceleste per Ciro Immobile

La partita tra Lazio e Bologna segnerà il ritorno di Ciro Immobile all'Olimpico a più di un anno di distanza dal suo addio dalla Capitale e da quella squadra con la quale e della quale ha scritto la storia. Nonostante il ritorno da avversario, come spiegato dal tifo organizzato ai microfoni di Radio Laziale, per lui sarà riservata l'accoglienza di un grande campione di una leggenda della Lazio.

Un'accoglienza che i tifosi sperano possa essere facilitata da una società che, per il momento, non sembrerebbe aver aperto alla possibilità di collaborare a uno spettacolo riservato a chi per anni ha difeso e onorato i colori biancocelesti.

L'ACCOGLIENZA PER IMMOBILE - "Sicuramente Immobile verrà accolto con gli onori che si devono a una persona che ha fatto tanto per la Lazio, è stato il capitano, ci ha regalato gol spettacolari, tante emozioni, tanto amore per la tifoseria. Sarà accolto come si deve accogliere uno che ha dato tanto alla Lazio. Abbiamo fatto delle richieste alla società, vediamo cosa risponderà".

IL PROGETTO - "Volevamo fare qualcosa di più grande di quello che faremo, ma in questo momento le condizioni non sono le migliori. Da parte della società non ha ricevuto nessun riconoscimento quando è andato via. Aspettiamo che domani verrà Ciro, lo attendiamo sotto la Curva. Vediamo la società cosa ci dirà, per il momento ci sono dei 'no', speriamo che diventino dei 'sì'".