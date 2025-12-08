Lazio - Bologna, gol e infortunio per Isaksen: le sue condizioni

L'esterno è uscito all'intervallo. Avrebbe voluto continuare, ma lo staff medico ha preferito non rischiare

RASSEGNA STAMPA - Gioie e dolori in 45 minuti per Isaksen: un gol e un infortunio, che però non sembra preoccupante. Il danese ha sbloccato la gara, poi è stato costretto a fermarsi.

Come ricorda il Corriere dello Sport, ha lasciato il campo all’intervallo per un fastidio all’adduttore, cedendo il posto a Cancellieri, appena rientrato dopo un lungo stop. Il problema muscolare gli ha impedito di giocarsi una ripresa che avrebbe potuto affrontare con maggiore fiducia dopo il gol segnato al 38’.

Gli esami chiariranno l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero, ma Sarri, in conferenza, ha rassicurato riferendo che dovrebbe trattarsi solo di un affaticamento e che quindi starà fuori per 1/2 giorni. Isaksen all’intervallo avvertiva dolore all’inguine e aveva chiesto di continuare, ma lo staff medico, visti i precedenti della rosa, ha preferito evitare rischi. Per ora il quadro non sembra allarmante, anche in vista della trasferta di Parma di sabato alle 18.