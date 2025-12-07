Lazio, Lotito a Dazn: "Il tempo passa per tutti. Sono presidente da..."

A pochi minuti dal calcio d'inizio di Lazio - Bologna, il presidente Claudio Lotito è intervenuto ai microfoni di Dazn per parlare di mercato, Sarri e non solo.

Claudio Lotito, presidente della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita di Lazio - Bologna, gara valida per la quattordicesima giornata di Serie A. Il presidente ha parlato di mercato, di Immobile e del rendimento della squadra. Di seguito le sue parole.

IMMOBILE - "L’ho acquisito io, ho puntato su di lui e l’ho trattato come uno di famiglia. Grande giocatore, poi ha scelto di non proseguire, una scelta fatta autonomamente. Purtorppo tutto ciò che ha un inizio ha una fine, il tempo determina i cambiamenti. Io sono 22 anni che faccio il presidente, il tempo passa per tutti".

SARRI - "Penso che la squadra stia esprimendo un buon gioco, ho avuto apprezzamenti da tante persone che ritengono la squadra esprima un bel gioco. C’è spirito di gruppo, compattezza e determinazione. Spero rimanga fino alla fine, questo consentirebbe a tutti i giocatori di esprimere le loro potenzialità. Stanno rientrando gli infortunati, così la squadra potrà mostrare il proprio valore con alla regia il sapiente allenatore che è Sarri".

MERCATO - "Ritorni di Luis Alberto o Milinkovic-Savic? No. La squadra non sarà indebolita. C’è un confronto sereno e costruttivo in società, tutto quello che necessiterà verrà messo in atto. Dobbiamo anche valorizzare il patrimonio che abbiamo. Ci sono giocatori che erano fuori dal progetto e che oggi invece hanno mostrato il loro valore. Dobbiamo far si che si raggiunga sempre il meglio per raggiungere i nostri obiettivi".