MOVIOLA | Lazio - Bologna, Fabbri rovina tutto nel finale: il rosso a Gila…
Un gol per parte tra Lazio e Bologna, per una sfida fortemente condizionata dall'arbitro Michael Fabbri nel finale. Fa discutere, infatti, la reazione del fischietto della sezione di Ravenna in occasione dell'espulsione diretta rifilata a Gila al minuto 79 per delle espressioni ricevute - a dir la verità - tutt'altro che impronunciabili (i dettagli nella cronaca). Una scelta davvero troppo severa che, ovviamente, condiziona il finale di gara. Con il pareggio di questa sera, il bilancio dei biancocelesti con il direttore di gara romagnolo si aggiorna a 11 vittorie, 2 segni X e 5 sconfitte. A seguire, gli episodi disciplinari più significativi del match.
PRIMO TEMPO
17’ - Ottima chiusura difensiva e ripartenza palla al piede di Zaccagni che mantiene il possesso nonostante la pressione fallosa dei giocatori felsinei: Fabbri ferma il gioco ma avrebbe potuto concedere il vantaggio. Proteste biancocelesti
19’ - Ingenuità di Nuno Tavares che rimedia il giallo dopo un pestone evitabile ai danni di Orsolini.
30’ - Entrata ruvida e in netto ritardo di Moro su Cataldi: ammonizione sacrosanta per il rossoblu.
45’ - 3 minuti di recupero.
45’ +3 - Dubbi sul fuorigioco segnalato a Marusic pescato in profondità: posizione forse al limite del montenegrino, come evidenziato nel replay. La Lazio avrebbe potuto beneficiare di un’ultima azione di attacco prima dello scadere.
SECONDO TEMPO
48’ - Cambiaghi frana su Lazzari in modo anche piuttosto irruento: giallo per l’esterno del Bologna.
54’ - De Silvestri usa il corpo — e anche le braccia — per liberarsi di Castellanos, che va giù: valutazione al limite, Fabbri opta per lasciar correre.
66’ - Entrata in ritardo di Lazzari su Miranda, giallo anche per il biancoceleste.
79’ - Follia di Fabbri che prima ammonisce Gila per un fallo ai danni di Castro per poi estrarre il rosso diretto per "proteste" ai danni sempre dello spagnolo: stando alle ricostruzioni, “sei scarso” sarebbe stata la frase del difensore non digerita dall’arbitro romagnolo. Davvero troppo poco per una scelta così estrema che altera l'equilibrio della gara.
84’ - Prodezza di Cancellieri che elude l’intervento di Miranda, il quale è costretto a ricorrere alle cattive maniere: ammonizione per il terzino ospite.
87’ - È davvero nel pallone il direttore di gara: doppia irregolarità dei felsinei prima su Lazzari, poi su Cancellieri, ma Fabbri sembra aver dimenticato il fischietto.
90’ - Concessi 5 minuti di extra time.