FORMELLO - Lazio, Sarri sceglie: chance Nuno, torna Cataldi

TUTTOmercatoWEB.com

FORMELLO - Preparazione lampo. Vigilia atipica per la Lazio con doppia seduta prima del Bologna. Dopo il Milan Sarri ha concesso un giorno di riposo alla squadra aggiungendo un allenamento rispetto alla consueta rifinitura. Attesi pochi cambi rispetto alla Coppa Italia: uno sicuramente sarà in porta, dove tornerà Provedel al posto di Mandas.

In difesa è in vantaggio Nuno Tavares su Pellegrini: sarebbe l'unica modifica del quartetto viste le conferme di Gila, Romagnoli e Marusic. A centrocampo spazio ancora a Guendouzi, Vecino e Basic, con Dele-Bashiru a disposizione a gara in corso. Tra i convocati si rivedrà Cataldi, che ha smaltito l'infortunio al polpaccio ed è tornato a lavorare in gruppo; resta out Rovella, operato per la pubalgia e atteso in campo a gennaio.

In attacco Castellanos è in vantaggio su Dia per prendere posto al centro dell'attacco, come successo giovedì. Destinato solo alla panchina Noslin. Pochi dubbi invece sulle fasce, con Isaksen a destra e Zaccagni a sinistra. Nel secondo tempo avrà più spazio Cancellieri, che nel finale contro il Milan è tornato a fare minuti.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Lazzari, Pellegrini, Cataldi, Dele-Bashiru, Belahyane, Pedro, Noslin, Cancellieri, Dia. All.: Sarri.