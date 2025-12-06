Andreazzoli torna sul 26 maggio 2013: "Mi diedero del laziale..."

Lunga intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport per Aurelio Andreazzoli, che è tornato a parlare della finale di Coppa Italia persa sulla panchina della Roma contro la Lazio il 26 maggio 2013.

RASSEGNA STAMPA - Lunga intervista ai taccuini de La Gazzetta dello Sport per Aurelio Andreazzoli, che è tornato a parlare della finale di Coppa Italia persa sulla panchina della Roma contro la Lazio il 26 maggio 2013. Di seguito il suo racconto.

"Una brutta macchia, indelebile per i tifosi. Cancellò tutto il lavoro fatto fino a quel momento, che era stato molto buono. Non se lo ricorda nessuno, però. L’allenatore in questo è un uomo solo. Perde la squadra, ma il giudizio ricade su chi era in panchina. Credo che quella partita l’abbiano persa più Totti, De Rossi & Co. Non Andreazzoli. O per lo meno, non soltanto. Roma? Credo manchi l’oggettività nel pesare il lavoro. E gli elogi sono peggio delle critiche. Vinci due partite e ti stendono i tappeti rossi: ti invitano a cena, ti chiama il politico, perdi la misura. Ci hanno provato anche con me, non mi sono mai fatto coinvolgere. Poi perdi e improvvisamente vali zero".

"I fischi? Mi hanno fatto male. Anche perché fischiavano solo me, come fossi l’unico colpevole. Me li sono presi a testa alta, sono passato oltre. Ma è incredibile pensare quanto ci si dimentichi in fretta del lavoro fatto in precedenza. Era stato buono, una media di 1,8 punti a partita e nessuno se lo ricorda. Mi hanno dato del laziale? Ci fu una polemica con Osvaldo, che fece un po’ troppo il furbetto. Se ne uscì con un’esternazione infelice, diciamo così. Se non avessi perso? So che sarei stato riconfermato e avrei avuto la possibilità di giocarmi le mie chance, ma non ci penso più. Sono felice del percorso fatto".