Lazio, Milinkovic e i suoi giorni a Roma. Sul futuro...

Il ritorno a Roma di Milinkovic. Come riportato da Il Corriere della Sera, da mercoledì il serbo ha rimesso piede nella Capitale, che per anni è stata casa sua. Ora gioca in Arabia Saudita, all'Al-Hilal, ma per la gara di Coppa Italia è tornato all'Olimpico.

Prima del fischio d'inizio ha passato qualche ora con i suoi ex compagni, per poi guardare la partita in Tribuna Tevere al fianco di Stefan Radu e di tantissimi tifosi "che l' hanno accolto come un re".

Come sottolineato dal quotidiano, il ritorno di Milinkovic allo stadio non si tratta di un preludio a un suo nuovo trasferimento alla Lazio: in Arabia sta bene e non ha intenzione di cambiare aria, anzi. "Ora viaggia su situazioni economiche difficilmente proponibili", ha spiegato lo stesso Sarri.