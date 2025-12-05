Lazio, Milinkovic allo stadio: il racconto del tifo organizzato - VD

In collegamento a Radio Laziale, durante la rubrica 'Match day', il tifo organizzato della Lazio ha raccontato la serata di Milinkovic-Savic in Tribuna Tevere durante la gara di Coppa Italia contro il Milan.

In collegamento a Radio Laziale, durante la rubrica 'Match day', il tifo organizzato della Lazio ha raccontato la serata di Milinkovic-Savic in Tribuna Tevere durante la gara di Coppa Italia contro il Milan. Di seguito le parole.

"Dobbiamo ringraziare Milinkovic perché non era un obbligo da parte sua presenziare al nostro invito. Invece è un ragazzo d'oro e come tanti giocatori che sono passati nella nostra Lazio, gli rimane dentro l'attaccamento a questa società, a questi colori, alla nostra tifoseria. Sfido chiunque a trovare un'altra tifoseria che porta in curva e in tribuna ex giocatori così attaccati in maniera morbosa alla nostra Lazio e a tutti noi tifosi".

"Si è messo il cappello, la sciarpa al collo e ha esultato al gol di Zaccani come noi. Sergej non è il primo e credo che non sarà neanche l'ultimo, è stata veramente una bella esperienza credo soprattutto per lui ma anche per noi, gli abbiamo dato il giusto tributo. Il fatto di non essersi mascherato, di non fare quelle buffonate che abbiamo visto fare dall'altra parte è perché il laziale la vive in un altro modo, ha meno il culto dell'idolo. Questo fa sì che l'idolo abbia il culto del laziale".