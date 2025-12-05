Lazio, Paganin evidenzia la crescita di Gila: le sue parole
L'ex calciatore Massimo Paganin ha tessuto le lodi di Mario Gila, sottolineando la grande crescita del centrale difensivo biancoceleste.
05.12.2025 16:00 di Christian Gugliotta
Massimo Paganin è intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ai quali ha commentato la sfida di Coppa Italia andata in scena tra Lazio e Milan.
Tra i diversi temi toccati, l'ex calciatore si è soffermato sulla grande crescita di Mario Gila, annoverando lo spagnolo tra i migliori difensori centrali del campionato. Queste le sue parole:
"Il più forte centrale del campionato? Forse sì ma sta crescendo in personalità, letture di gioco. Una volta aveva alti e bassi, la crescita è evidente. Ha fatto davvero un'ottima partita".
autore
Christian Gugliotta
Roma, classe 2003. Laureato in Scienze della Comunicazione a Roma Tre e giornalista pubblicista da febbraio 2025. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.