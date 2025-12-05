Lazio - Bologna, le probabili formazioni: conferme per Sarri
All'Olimpico arriva il Bologna. Dopo aver eliminato il Milan in Coppa Italia, la Lazio ospita la formazione di Italiano. In porta per Sarri tornerà Provedel dopo la prima titolarità stagionale di Mandas. In difesa si va verso la conferma in blocco del reparto: Marusic, Gila, Romagnoli e Pellegrini. È destinato a partire ancora fuori Nuno Tavares, pronto a subentrare a gara in corso; Hysaj è fuori lista, ha finito il suo 2025. Pochi dubbi a centrocampo, viste le assenze di Rovella (operato per la pubalgia, rientrerà nel 2026) e Cataldi (punta a tornare contro il Parma): in campo andranno ancora Guendouzi, Vecino e Basic. Per quanto riguarda il tridente d'attacco, Castellanos resta in vantaggio su Dia per il posto al centro, con Isaksen e Zaccagni sulle fasce. Noslin e Pedro in panchina, così come Cancellieri che giovedì è tornato in campo.
LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Pellegrini; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni. A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Lazzari, Nuno Tavares, Dele-Bashiru, Belahyane, Pedro, Noslin, Cancellieri, Dia. All.: Sarri.
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. All.: Italiano.