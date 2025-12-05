Lazio - Milan, Zaccagni leader: le sue pagelle dei quotidiani
Zaccagni si è preso di diritto il voto più alto in pagella, mettendo tutti d'accordo. È suo il gol che ha regalato alla Lazio i quarti di Coppa Italia
05.12.2025 09:15 di Martina Barnabei Twitter: @@Martina03642030
RASSEGNA STAMPA - La “vendetta” è servita. Con calma, ma è arrivata. La Lazio si è rifatta sul Milan dopo il ko subito in campionato sabato scorso, ha eliminato i rossoneri dalla Coppa Italia e staccato il pass per i quarti. A fare da giustiziere ci ha pensato Zaccagni, decisivo il suo colpo di testa. Il capitano ha spiazzato Maignan e regalato una vittoria fondamentale ai suoi confermandosi un vero leader. Non è un caso che si sia preso i voti più alti in pagella, promosso e applaudito.
CORRIERE DELLO SPORT - 7,5
MESSAGGERO - 7,5
LEGGO - 7,5
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.