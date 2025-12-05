Lazio 1 Milan Nienteeee: Zaccagni fa impazzire Zappulla - VIDEO
05.12.2025 00:25 di Mauro Rossi
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
La Lazio batte il Milan grazie alla rete di Mattia Zaccagni. Biancocelesti che passano il turno in Coppa Italia e ora affronteranno il Bologna nei quarti di finale della competizione. Il gol del capitano fa perdere la voce al nostro Alessandro Zappulla CLICCA QUI PER IL VIDEO O SCORRI A FINE PAGINA
© Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.