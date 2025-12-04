Lazio, l'aquila è sul prato dell'Olimpico: i tifosi riabbracciano Flaminia
Dopo l'esordio di Lazio - Lecce, anche oggi la nuova aquila Flaminia è scesa in campo davanti ai tifosi biancocelesti.
04.12.2025 20:53 di Simone Locusta
A pochi minuti dal calcio d'inizio di Lazio - Milan, torna quella che era diventato un rito e una bellissima abitudine per i tifosi biancocelesti.
Dopo l'esordio di Lazio - Lecce, infatti, anche oggi è scesa sul terreno di gioco Flaminia, la nuova aquila chiamata a sostituire Olympia. Al suo fianco, il falconiere Giacomo Garruto.
Solo un breve giro di campo per Flaminia, un riscaldamento necessario prima di esser pronta per spiegare le ali e volare sopra il prato dello Stadio Olimpico.
autore
Simone Locusta
Roma, classe 1999. Laureato in Media, Comunicazione Digitale e Giornalismo. Redattore per Lalaziosiamonoi.it.