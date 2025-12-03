Roma, Gasperini vuole il fratello di un ex Lazio: i dettagli
"Gasp torna su Fabio Silva". Apre così l'edizione romana del Corriere dello Sport, mettendo in prima pagina l'interesse di Gasperini per l'attaccante del Borussia Dortmund. Portoghese, classe 2002, in Germania sta facendo notevole fatica nel ritagliarsi il suo spazio. In 12 partite, giocate per poco più di 200', ha segnato solamente 1 gol e servito 2 assist.
IL FRATELLO DI UN EX LAZIO - Il profilo di Fabio Silva in qualche modo ci ricollega anche alla Lazio. Il centravanti mobile, cresciuto nel settore giovanile del Porto e che nel corso della sua carriera ha vestito anche le maglie di Wolverhampton, Anderlecht e Las Palmas, è il fratello minore di un ex giocatore biancoceleste: Jorge Filipe Soares Silva.
CHI E' JORGE SILVA - Silva è stato un difensore centrale della Primavera della Lazio. Oggi in forza alla Vogherese, squadra di Serie D italiana, è stato a Roma tra il 2017 e il 2022, indossando per 45 volte la maglia della Primavera, ottenendo 15 convocazioni in Prima Squadra tra Serie A e Coppa Italia, ma senza mai fare il proprio esordio. Rimasto in Italia, dopo alcune avventure estere, oggi potrebbe essere lui ad accogliere suo fratello Fabio nella Capitale.