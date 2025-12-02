GOSSIP | Blasi contro Totti, spunta la chat: “Sei impazzito?”
02.12.2025 18:30 di Elena Bravetti Twitter: @elenabravetti
Fonte: TuttoGossipNews.it
Francesco Totti, indagato per abbandono di minore dopo la denuncia della sua ex Ilary Blasi, potrebbe rimanere incastrato dalla chat con la conduttrice e dal messaggio ricevuto la sera in cui, lasciata sola la figlia minore Isabel a casa con i figli di Noemi Bocchi e con la colf al piano di sotto, è andato a cena con l'attuale compagna. Questo sostiene Ilary Blasi e questo... CLICCA TRA LE FRECCE PER L'ARTICOLO COMPLETO > TOTTI BLASI <
