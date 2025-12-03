Lazio, Klose è pazzo di Sarri! Ma pretende chiarezza: le parole
RASSEGNA STAMPA - Il mercato bloccato, un percorso altalenante, tantissime difficoltà dovute agli infortuni. Gli ostacoli per la Lazio sono stati molteplici in questo inizio di stagione, tuttavia secondo Miroslav Klose non hanno impedito alla squadra di esprimere un bel gioco e mostrare con chiarezza la propria idea tattica.
Intervenuto ai taccuini del Corriere della Sera, il bomber tedesco ha commentato il rendimento della squadra di Sarri in queste prime 13 giornate, pretendendo però più chiarezza intorno all'ambiente laziale.
LE PAROLE DI KLOSE - "Alcune cose però devono essere chiare. Conoscendo l’ambiente credo che i problemi vengano percepiti peggio visti i risultati della Roma, la Lazio però è e resta un club affascinante. E secondo me gioca anche bene. L’idea tattica è chiara e percepibile, questo è importante".