Lazio, Belahyane ai margini: a gennaio si cerca una soluzione
RASSEGNA STAMPA - Da febbraio a oggi Belahyane ha collezionato appena dieci presenze con la Lazio, partendo titolare solo in occasione della sfida contro l'Atalanta ad aprile.
Baroni, pur avendolo già allenato a Verona, non era riuscito a valorizzarlo. Sarri, invece, non l’ha mai realmente visto come regista ma soltanto come mezzala, e dopo l’espulsione nel derby lo ha definitivamente accantonato. Da allora, per il centrocampista, sono arrivati solo 23 minuti contro il Torino e poi una lunga serie di panchine.
Belahyane immaginava un futuro importante a Roma, ma ora si ritrova di fatto sul mercato. A gennaio la Lazio cercherà una sistemazione: difficile che resti in Italia, mentre sul fronte estero non c’è ancora una pista definita. Come riporta il Corriere dello Sport, è più probabile una cessione in prestito che a titolo definitivo, anche per il peso del suo cartellino, iscritto a bilancio per 10,3 milioni.