Lazio, Belahyane ai margini: a gennaio si cerca una soluzione

Il centrocampista era arrivato con altre speranze a Roma, ma né Baroni né Sarri sono riusciti a valorizzarlo
02.12.2025 08:30 di  Chiara Scatena  Twitter:    vedi letture
Lazio, Belahyane ai margini: a gennaio si cerca una soluzione

RASSEGNA STAMPA - Da febbraio a oggi Belahyane ha collezionato appena dieci presenze con la Lazio, partendo titolare solo in occasione della sfida contro l'Atalanta ad aprile. 

Baroni, pur avendolo già allenato a Verona, non era riuscito a valorizzarlo. Sarri, invece, non l’ha mai realmente visto come regista ma soltanto come mezzala, e dopo l’espulsione nel derby lo ha definitivamente accantonato. Da allora, per il centrocampista, sono arrivati solo 23 minuti contro il Torino e poi una lunga serie di panchine. 

Belahyane immaginava un futuro importante a Roma, ma ora si ritrova di fatto sul mercato. A gennaio la Lazio cercherà una sistemazione: difficile che resti in Italia, mentre sul fronte estero non c’è ancora una pista definita. Come riporta il Corriere dello Sport, è più probabile una cessione in prestito che a titolo definitivo, anche per il peso del suo cartellino, iscritto a bilancio per 10,3 milioni.

Chiara Scatena
autore
Chiara Scatena
Laziale dal 1996. Redattrice per lalaziosiamonoi.it, ma anche per Lottomatica.sport, Totosì.sport, Goldbetlive.it, calcio.com. E, visto che non ci annoiamo mai, anche psicologa.