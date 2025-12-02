Milan - Lazio, l'attacco di Allegri a Collu: ecco cosa ha detto
All'interno di Open Var è stato analizzato l'episodio dei minuti finali di Milan - Lazio, con l'arbitro Collu che ha negato un rigore ai biancocelesti per un fallo di mano di Pavlovic considerando irregolare il contrasto precedente di Marusic.
02.12.2025 15:15 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
TUTTOmercatoWEB.com
© foto di www.imagephotoagency.it
All'interno di Open Var è stato analizzato l'episodio dei minuti finali di Milan - Lazio, con l'arbitro Collu che ha negato un rigore ai biancocelesti per un fallo di mano di Pavlovic considerando irregolare il contrasto precedente di Marusic.
Il direttore di gara, mentre si dirigeva al monitor del VAR, è stato intimidito dall'allenatore rossonero Massimiliano Allegri, che poi è stato espulso insieme a Ianni, vice di Sarri.
Nel contenuto di Dazn si sente quello che dice il tecnico prima dell'espulsione: "Ogni volta che arbitri te... ogni volta che arbitri te...", urla a muso duro e molto ravvicinato a Collu. "Bene mister, fuori", la risposta dell'arbitro che estrae il cartellino rosso.
autore
Andrea Castellano
Roma, classe 2003. Giornalista pubblicista da ottobre 2023. Redattore e inviato per Lalaziosiamonoi.it. Inviato e speaker per Radio Laziale.