Lazio-Milan | Sarri, Tare e quel litigio per l'arrivo di... Ilic

Il nome di Ivan Ilic torna di moda in casa Lazio, ma in passato fu motivo di litigio tra Maurizio Sarri e Igli Tare che domani saranno di nuovo avversari

RASSEGNA STAMPA - Il primo round c'era già stato a San Siro, domani Maurizio Sarri e Igli Tare si incontreranno di nuovo allo Stadio Olimpico di Roma, impianto che per due stagioni e mezzi hanno condiviso indossando entrambi la divisa sociale della Lazio. Il tecnico e il direttore sportivo, però, non sono mai andati d'accordo come Lotito sperava. Le loro visioni calcistiche andavano su due linee parallele che non si sono mai incrociate e che giovedì saranno di nuovo in campo in Lazio-Milan, nella partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

UNO AL MILAN, L'ALTRO NO - Se si ritroveranno probabilmente tra di loro ci sarà un saluto, niente di più. Il trasferimento di Sarri al Milan al termine della passata stagione era saltato proprio perché a ricoprire il ruolo di d.s. era stato poi Tare e non D'Amico, che avrebbe puntato con convinzione sul Comandante. Un bell'assist per la Lazio, brava ad approfittarne, meno nell'avergli tenuto nascosto del mercato bloccato costringendolo a una stagione complicatissima. Ma questa è un'altra storia.

IL LITIGIO PER ILIC - Il destino oggi porrà di nuovo Tare e Sarri l'uno contro l'altro, per la seconda volta in pochi giorni e avverrà in un momento storico in cui il tecnico toscano è tornato a chiedere a gran voce alla dirigenza di portargli nella Capitale quel vecchio pupillo che si chiama Ivan Ilic e che, secondo quanto riportato dall'edizione odierna del Messaggero, in passato fu motivo di discussione tra il Comandante e lo stesso Tare. Quando nel 2022 Sarri gli chiese a gran voce il centrocampista serbo, ma lui portò solo Matteo Cancellieri da riadattare a falso nueve, nel ruolo di 'vice-Immobile'. Quello fu uno dei tanti litigi tra le due parti e sul quale l'allenatore della Lazio non si è ancora arreso. In vista di gennaio spinge per lo scambio con il Torino Noslin-Ilic, per dimostrare anche a Tare che nel classe 2001 c'è qualcosa che va ben oltre ciò che abbiamo visto fino a oggi.