GOSSIP | Morata e Alice Campello, nuova crisi? Gli indizi social
02.12.2025 16:30 di Jessica Reatini Twitter: @jessicareatini
Sembra esserci una nuova crisi tra Alice Campello e il calciatore del Como Alvaro Morata. La coppia si è separata in estate con la rottura arrivata dopo un difficile periodo per entrambi. I due sono poi tornati più affiatati che mai tanto che la Campello solo qualche settimana fa aveva ribadito il loro grande amore. Eppure alcuni segnali arrivati dai social non sono passati inosservati... <<< MORATA-CAMPELLO >>>
