Bologna, tegola per Italiano: un difensore salta la Lazio
Il Bologna è reduce dal ko contro la Cremonese nel posticipo della tredicesima giornata di Serie A, ma non c'è tempo per leccarsi le ferite. I felsinei devono rialzarsi subito, dopo la sfida di Coppa Italia col Parma affronteranno in campionato la Lazio in trasferta. La posta in palio nel big match all'Olimpico è alta per entrambe.
Dall'infermeria arrivano brutte notizie per Italiano, alla lista degli indisponibili si è aggiunto il nome di Vitik. Il difensore si è infortunato e nella mattinata di oggi è stato sottoposto a esami clinici che, si legge sul comunicato del club, hanno rilevato "una lesione di primo grado all’adduttore lungo destro. I tempi di recupero stimati di circa 3 settimane". Salterà dunque, la trasferta nella Capitale.
©️ Articolo redatto da Lalaziosiamonoi.it. La riproduzione, anche parziale, dell’articolo senza citazione è vietata. I trasgressori saranno perseguibili a norma di legge.