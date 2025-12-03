Lazio, Cancellieri vicino al rientro: ora punta il Bologna
Riecco Matteo Cancellieri. Sarri è vicino a ritrovare il suo attaccante, fermo ai box da un mese e mezzo. Come riportato da Il Messaggero, il classe 2002 è tornato ad allenarsi con il gruppo nella giornata di ieri.
03.12.2025 08:30 di Andrea Castellano Twitter: @@ICast03
La squadra infatti nel pomeriggio ha fatto un breve allenamento tattico in vista della prossima gara contro il Milan per gli ottavi di finale di Coppa Italia. In campo c'era anche Cancellieri, che ora si avvicina a tornare tra i convocati.
Secondo lo stesso quotidiano, punta a tornare a disposizione nella gara contro il Bologna del 7 dicembre. Si era fermato il 19 ottobre scorso contro l'Atalanta: dopo soli 22 minuti aveva accusato un problema muscolare che l'ha costretto a fermarsi.