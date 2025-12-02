Milan, si rivede Pulisic: ci sarà contro la Lazio? Le ultime

Prosegue la preparazione del Milan per la sfida con la Lazio in Coppa Italia, le ultime notizie da Milanello dopo l'allenamento mattutino

Giovedì ci sarà il secondo round tra Lazio e Milan, questa volta in Coppa Italia e all'Olimpico. I rossoneri si sono aggiudicati il primo, con la vittoria di misura a San Siro e ora cercheranno il bis nella Capitale, ma non sarà facile. I biancocelesti hanno voglia di rivincita, soprattutto dopo l'episodio del rigore negato.

Entrambe sono alle prese con la preparazione, entrata ormai nel vivo. Da Milanello, riporta Sport Mediaset, sono arrivate buone notizie per Allegri che ha rivisto - seppur parzialmente - Pulisic in gruppo. L'americano era rimasto in tribuna sabato perché alle prese ancora con l'infortunio che l'ha costretto ai box per diverse settimane.

In mattinata, l'attaccante ha svolto una parte dell'allenamento insieme ai compagni per poi dedicarsi a una sessione di lavoro personalizzato. Non è ancora al 100% e la sua presenza in panchina all'Olimpico è ancora in dubbio. Discorso diverso per Gimenez, non ha ancora recuperato dall'infortunio alla caviglia e non sarà a disposizione del livornese per la trasferta.

