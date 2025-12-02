Lazio, che mercato sarà? La risposta di Sarri è incerta
Che mercato farà la Lazio a gennaio? Sarri ancora non lo sa. Il tecnico toscano, intervenuto ai microfoni di Sportmediaset per presentare la partita di Coppa Italia contro il Milan di giovedì 4 dicembre, ha risposto anche a delle domande sulla sessione invernale di calciomercato.
Il tecnico ha specificato di non aver ricevuto ancora chiarezza sui vincoli che la società dovrà rispettare per poter intervenire sulla rosa, spiegando che in questo momento la squadra non può fare a meno di nessun elemento.
LE PAROLE DI SARRI SUL MERCATO - "Bisognerà vedere se a gennaio sarà a zero, se sarà libero, se proprio ci sarà un mercato. Per noi sarà decisivo quello di giugno. Ho detto quello che secondo me può mancare a livello di ruoli e di qualità, poi individuare i nomi è compito della società. E’ inutile dire cosa ci manca perché dovrei dire quale giocatore deve andare via: ma noi in questo momento non possiamo fare a meno di nessuno, lasciamo perdere queste cose che ci possono fare solo del male".