Coppa d’Africa, partenza posticipata? Cosa cambia per la Lazio
Si avvicina la Coppa d'Africa. La Lazio aspetta di capire quando partiranno Dia e Dele-Bashiru, entrambi verso la convocazione rispettivamente con Senegal e Nigeria. Resta anche il dubbio su Belahyane, per cui la chiamata del Marocco resta complicatissima. Sarri spera di averli a disposizione per quante più partite possibili, in attesa di una comunicazione ufficiale.
Un primo indizio arriva dalla redazione de Il Romanista, che in ottica Roma ha riportato l'ok da parte della Fifa a tutti i club per trattenere i propri giocatori fino al 15 dicembre. Per Gasperini significherebbe poter utilizzare Ndicka ed El Aynaoui per le prossime gare contro Cagliari (7 dicembre), Celtic in Europa League (11 dicembre) e Como (proprio il 15 dicembre).
In casa Lazio invece, se l'indiscrezione venisse confermata, Dia e Dele-Bashiru potrebbero esserci sia per la gara contro il Bologna (7 dicembre) che per quella contro il Parma (13 dicembre), oltre che per quella di Coppa Italia contro il Milan di giovedì (4 dicembre). Non resta che attendere.